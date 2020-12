Enna: Covid, casi di positività in una casa di riposo

Il Covid fa capolinea anche nella casa di riposo Santa Lucia di Enna. La struttura, con regole rigide per il contenimento della pandemia, era rimasta illesa nella prima ondata. Non è più così. Uno di loro si trova ricoverato all’Umberto I di Enna, con polmonite tipica del Coronavirus. Gli altri anziani signori – positivi ma in buone condizioni – sono in isolati rispetto agli altri ospiti, attenzionati e accuditi.

Il contagio potrebbe essere partito da un operatore posto in quarantena dopo la comparsa dei primi sintomi. Ma il quadro della situazione sarà più chiaro domani. C’è adesso preoccupazione tra i familiari dei nonnini che risiedono nell’ Ipab.

L’Asp di Enna sta monitorando, con la massima attenzione, la situazione all’interno della struttura con la collaborazione di tutti.

Abbiamo provato a contattare la direzione del Centri ma non abbiamo ricevuto risposta.

Angela Montalto