Enna: Covid, al via oggi la vaccinazione over 60 anni

Prende il via oggi la campagna vaccinale dedicata ai cittadini di età compresa tra 60 e 79 anni, con la somministrazione del vaccino AstraZeneca e non in condizioni di fragilità.

L’ASP di Enna ha aderito al Piano Regionale e numerose sono finora le prenotazioni effettuate tramite Call Center aziendale, da telefono fisso al numero verde 800.679977 o da telefono cellulare al numero 0935.520810, raggiungibili anche nella giornata odierna.

La modalità di accesso alla campagna vaccinale straordinaria AstraZeneca tramite prenotazione è stata adottata dall’azienda sanitaria ennese al fine di prevenire assembramenti e code durante le tre giornate (da oggi fino a domenica 18 aprile) dedicate alla campagna straordinaria Astrazeneca per la fascia di età 60/79 anni.