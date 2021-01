Enna: Covid, al via le vaccinazioni per gli ultraottantenni

Delle quattro categorie che il Ministero della Salute ha identificato come da vaccinare in via prioritaria nella fase iniziale, con circa 1.500 vaccini già inoculati, sono già state quasi completate quella degli operatori sanitari e sociosanitari e delle RSA ed è già stata avviata quella delle case di riposo secondo criteri di maggiore numero di ospiti.

Parte, invece, lunedì, la vaccinazione per gli oltre 13.000 ultraottantenni nati dal 1940 indietro, della provincia che potranno prenotarsi già da subito per uno dei due punti di vaccinazione, l’Umberto I di Enna ed il Basilotta di Nicosia, tramite CUP, telefonando ad uno dei seguenti numeri: 0935.520520, 0935.520518, 0935 520513, o inviando una mail all’indirizzo segreteriacup@asp.enna.it indicando nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono portatile per eventuali comunicazioni o, in assenza di questo, un numero di telefono fisso.

In via eccezionale, il call center dell’ASP sarà aperto anche sabato 9 gennaio dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Per prenotarsi da telefono fisso bisognerà chiamare al numero verde 800.679977, da cellulare al numero 0935.520810.

Fino a quando non saranno aumentate le dosi di vaccino messe a disposizione dal Ministero e dalla Regione, saranno vaccinati ognuno dei giorni da lunedì a sabato, 132 ottantenni all’Umberto I e 48 al Basilotta di Nicosia.