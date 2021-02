Enna: Covid, al via domani la vaccinazione degli ultraottantenni

Partirà domani, sabato 20 febbraio, come da cronoprogramma regionale, la vaccinazione contro il Covid degli ultraottantenni presso le sedi vaccinali istituite dall’ASP di Enna (gli ospedali Umberto I di Enna, Carlo Basilotta di Nicosia e Michele Chiello di Piazza Armerina).

L’Asp comunica che è molto elevato il numero delle prenotazioni finora registrato. Come comunicato dal Data Manager per la campagna vaccinale, dott. Natale La Grotteria, le prenotazioni da parte degli ultraottantenni per la somministrazione del vaccino ammontano, fino alla data del 24 marzo 2021, a 5507.

Le prenotazioni sono così distribuite: 2536 (46%) sono le prenotazioni per ricevere il vaccino presso la sede vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna, 1289 (23,4%) presso il Carlo Basilotta di Nicosia, 1012 (18,4%) presso il Michele Chiello di Piazza Armerina e 670 a domicilio (12,2%).

Interessante la distribuzione, in fasce di età, degli anziani per i quali è stata effettuata la prenotazione per la somministrazione del vaccino: gli anziani da 80 a 84 anni sono 2868; 1784 gli over da 85 a 89 anni; da 90 a 94 anni sono in 726; i grandi anziani prenotati da 95 a 99 anni sono 122 e, superata l’età di 99 anni, ci sono 4 anziani di 100 anni, 2 di 101 e un anziano di 105 anni.

Oltre alla campagna vaccinale per gli over 80, sin dal mese di gennaio ‘21 è partita la somministrazione del vaccino contro il Covid anche agli ospiti delle Case di Riposo e delle Residenze Sanitarie Assistite.