Enna: Covid, aggiornamento contagi in tutta la provincia

Altri 298 casi in Sicilia di positività al Covid-19 segnalati oggi, lunedì 12 ottobre, dal bollettino del Ministero della Salute. Gli attuali positivi nell’isola salgono a 4.682, le persone ricoverate con sintomi 404, 42 in terapia intensiva. Registrati oggi in Sicilia tre decessi (in totale 339 dall’inizio della pandemia).

Proviamo a tracciare il quadro della situazione – a oggi – in provincia di Enna.

Nel capoluogo resta una situazione tranquilla, due i casi di positività, come conferma Lorenzo Colaleo alla direzione del Coc.

Sale a quattro il numero dei contagiati a Troina, come annuncia il sindaco Fabio Venezia. Stanno bene e non hanno particolari sintomi. Vi è un quinto caso, ma si tratta di un soggetto che lavora a Troina ma è residente in un altro Comune. Si è, infine, registrato un caso sospetto riguardante un dipendente comunale e si è in attesa di avere il risultato del tampone.

“Siamo intervenuti tempestivamente per tracciare i contatti stretti dei soggetti contagiati e in questo momento gli operatori sanitari dell’ASP di Enna stanno effettuando i tamponi a circa 25 soggetti”, spiega il primo cittadino.

Attualmente a destare preoccupazione sono i comuni di Centuripe, con 15 persone contagiate, e Leonforte, con 12 casi positivi di cui purtroppo 5 bambini. Tre i positivi ad Agira, di cui un quindicenne. Sei nel comune dei mosaici a Piazza Armerina e un caso a Barrafranca. Tre positivi a Nicosia. Emergenza rientrata nel comune di Assoro, dove si sarebbero negativizzate tutte e quindici le persone contagiate.

Angela Montalto