Enna. Covid a Nicosia, Asp: “Situazione sotto controllo”

Caso covid importato a Nicosia, ma la situazione è sotto controllo. È questo in sintesi il risultato delle indagini condotte a seguito del riscontro di un tampone positivo presso il P.O. Basilotta di Nicosia.

L’Asp di Enna comunica che in data 29/07/2020, presso il PS del P.O. Basilotta, è stato effettuato un tampone orofaringeo per la ricerca del SARS COV 2 su una paziente venuta a contatto con un soggetto positivo domiciliato in Germania che qualche giorno prima aveva partecipato a un matrimonio a Nicosia.

Al riscontro del tampone positivo, effettuato presso il Laboratorio del Policlinico di Catania, la paziente, che già si trovava in isolamento, è stata trasferita presso l’Ospedale S. Marco di Catania per le cure del caso.

Gli ambienti del Pronto Soccorso in cui aveva transitato la donna sono stati immediatamente sanificati.

“L’attivazione delle misure di sicurezza è stata immediata ed è scattata ieri appena le autorità sanitarie tedesche hanno confermato la positività ed il ricovero del giovane che aveva partecipato al matrimonio ed era ripartito il 28 luglio, malgrado manifestasse già alcuni sintomi” afferma il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, Salvatore Madonia. “Il personale del Dipartimento di Prevenzione ha avviato le indagini epidemiologiche di rito per individuare tutti i contatti e interrompere le possibili catene di trasmissione del virus”.

Nel giro di poche ore sono state contattate le compagnie aeree con le quali l’uomo aveva viaggiato e individuate le persone che erano venute in contatto con il giovane, per essere sottoposte a tampone rinofaringeo e alle misure di quarantena previste fino al completamento dei riscontri diagnostici.

Anche il personale del Presidio Ospedaliero che ha prestato le prime cure alla paziente è stato sottoposto a TOF.

Gli esiti delle indagini saranno comunicati già nelle prossime ore.