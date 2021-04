Enna: Covid, 40 i soggetti ricoverati all’Umberto I

Mentre prosegue senza sosta la campagna vaccinale contro il Covid nei punti di somministrazione istituiti, l’Asp di Enna comunica che aumenta di giorno in giorno il numero degli ingressi nei reparti dell’Ospedale Umberto I dedicati ai pazienti colpiti dalla malattia del Coronavirus.

Il dato odierno registra la presenza di 40 ricoverati: 26 pazienti presso l’area delle Malattie Infettive, 10 in Terapia Semintensiva, 3 in Terapia Intensiva, una paziente nell’Ostetricia Covid. Le persone decedute dagli inizi di novembre sono 73 e i dimessi complessivamente 372.

La prevenzione del contagio è sempre più rilevante per limitare l’attuale diffusione del virus nel territorio, testimoniata dalla provenienza dei pazienti ricoverati da ben 13 località differenti della provincia ennese.

“Osservare le regole per limitare il contagio – dichiara la direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – e aderire alla campagna vaccinale sono gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione: ora più che mai, è importante utilizzarli”.