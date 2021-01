I pazienti ricoverati per Covid in data odierna all’ospedale Umberto I di Enna sono così distribuiti: 28 i pazienti ricoverati nell’area delle Malattie Infettive, 5 nella Semintensiva e 2 in Terapia Intensiva. I dimessi sono in totale 213 e 48 i decessi dagli inizi di novembre.