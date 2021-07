Piccolo incremento di ricoveri Covid all’Umberto I di Enna. Attualmente i ricoverati in provincia di Enna sono 23, di cui: 18 in malattie infettive, 2 in terapia semi intensiva, 3 in terapia intensiva. Tra loro, ricordiamo, un giovane uomo di neanche 40 anni e 5 anziani provenienti da una struttura.