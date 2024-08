Enna: costituito gruppo promotore di Sinistra Italiana

PUBBLICITÀ

Si è costituito ad Enna un primo gruppo che porterà alla fondazione di Sinistra Italiana.

“Enna ha bisogno di un punto di vista diverso – comunica il gruppo – di qualche nota stonata nello spartito unico, di raccogliere energie per non rassegnarsi ad un destino di abbandono ma costruire una prospettiva diversa. Il territorio ennese e la gestione spregiudicata del suo sottosviluppo, le diseguaglianze crescenti e inaccettabili nel paese, l’impegno per la pace saranno tra le prime questioni di cui proveremo ad occuparci, con lo sguardo e le porte aperte”.

“Come primo atto – proseguono i promotori del gruppo – abbiamo deciso di aderire al comitato per il referendum contro l’autonomia differenziata, per il quale in questi mesi il nostro partito e anche noi siamo stati parte di una importante mobilitazione che ha già portato all’obbiettivo del raggiungimento delle firme necessarie. L’autonomia differenziata spacca l’Italia, aumenta divari e diseguaglianze non solo tra i territori ma anche all’interno di questi. Serve opporsi e fermare questa sciagura, ma non solo, partendo da lì abbiamo bisogno di prospettare anche un’idea diversa, più giusta e più viva, per il nostro futuro”.