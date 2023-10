Enna: “Cose da pazzi”, al via le riprese del film

PUBBLICITÀ

Sarà la splendida piazza Duomo di Enna la prima location dove domani, sabato 28 ottobre, inizieranno le riprese del film “Cose da pazzi” di Tony Morgan e Roberta Arnone, con la regia di Tony Morgan e prodotto da Alessandro Caiuli.

Tutto il cast attori sia professionisti che locali con una ventina delle circa 40 comparse prescelte, dalle 9 si riroveranno per il primo “ciak”.

Tra i principali protagonisti Iris Conforti e Massimo Sorce, Rosaria Maniscalco, Sabrina Tevere, ma anche attori locali come Gaetano Libertino e Tommaso Scavuzzo.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con le riprese al Belvedere Marconi. Domenica, invece, di mattina a Enna alla porta di Janniscuru e nel pomeriggio la troupe si trasferirà nel vicino borgo di Calascibetta dove sulla centralissima piazza Umberto continueranno le riprese.

“Cose da Pazzi” è un mediometraggio di poco più di 30 minuti che racconta i disagi che l’attuale mondo degli adolescenti vive, in particolare il morboso rapporto con i social. La produzione confida che il film andrà in distribuzione appena pronto non solo sui tradizionali canali del settore e presentato in diversi concorsi cinematografici, ma sopratutto che possa avere un canale privilegiato nel mondo della scuola.