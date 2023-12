Enna: Corso Sicilia sporco e trascurato

PUBBLICITÀ

Il Corso Sicilia di Enna, noto per il suo affascinante panorama, si trova ad affrontare il problema dell’incuria e dell’accumulo di rifiuti oltre l’inferriata. Un cattivo biglietto da visita per la città, in particolare per i turisti che percorrono a piedi questa strada in cerca di bellezze paesaggistiche.

La bellezza del paesaggio si scontra, infatti, con l’amara realtà della spazzatura accumulata proprio oltre l’inferriata, con la situazione aggravata dalla presenza di una ringhiera ormai rovinata e la presenza di verde non curato. Questa condizione non solo danneggia l’aspetto estetico del luogo, ma solleva anche preoccupazioni circa l’igiene della zona e l’immagine della città.

Sembra ormai urgente e necessario affrontare questa problematica e prendere misure concrete per ripristinare la pulizia della zona, ampiamente frequentata non solo dai turisti ma anche dai residenti.