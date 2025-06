Enna: corso per agente immobiliare organizzato da Confcommercio

PUBBLICITÀ

Partirà a luglio il corso per agente immobiliare, abilitante alla professione, organizzato da Confcommercio Caltanissetta Enna.

Il corso, che è riconosciuto dalla Regione siciliana, sarà un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere una professione nel settore immobiliare.

Il percorso formativo è pensato per chi ha già un lavoro ma vuole investire nel proprio futuro: il 50% del corso, infatti, sarà fatto online su una piattaforma pensata per favorire l’apprendimento. L’altro 50% nella sede di Enna di Confcommercio, in totale le lezioni saranno della durata di 150 ore. I docenti saranno qualificati esperti del settore che sapranno dare tutti gli strumenti necessari per intraprendere la nuova carriera.

Chi supererà l’esame, che si terrà al termine del corso, potrà iscriversi al registro della Camera di Commercio per operare legalmente come agente immobiliare.

“Il 2025 ci sta vedendo molto impegnati nella formazione – commenta il direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, Gianluca Speranza – abbiamo iniziato con il corso base per bartender, adesso siamo impegnati con il corso Sab e a breve partirà anche questo nuovo corso. Stiamo investendo moltissimo in questi corsi perché crediamo che sia necessario dare delle competenze sempre più tecniche per riuscire a rispondere ai bisogni del mercato del lavoro e dei consumatori. Non ci fermiamo, abbiamo ancora tanto altro in programma come il corso sul caffè e presto anche un secondo livello del corso barman”.

Sono ancora disponibili 5 posti per il corso di agente immobiliare e le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno. Per maggiori informazioni è possibile chiamare ai seguenti numeri: 0935500971 e 093421626.