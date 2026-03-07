Enna: corso di formazione sulla lettura ad alta voce per bambini

PUBBLICITÀ

Leggere storie, racconti e poesie ad alta voce alle bambine e ai bambini da zero a sei anni, abituarli all’ascolto fin da piccolissimi, fin dal grembo materno. È la sfida del corso di formazione “Nati per Leggere”, specificatamente dedicato a operatrici e operatori e volontarie e volontari del settore educativo, che farà tappa a Enna il prossimo 18 aprile.

Il corso viene attivato all’interno del progetto “Mivà di Leggere 0-6”, pochi mesi fa e finanziato dal Cepell per “Enna Città che Legge”, promuove la lettura nella fascia dei più piccoli e delle famiglie. Nello specifico, il corso di 15 ore prevede sette ore a distanza su piattaforma Moodle Csb con visione autonoma di video formativi e otto ore in presenza: l’incontro conclusivo si terrà il 18 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle ore 18, a Enna, nei locali dell’associazione “La Fabbrica di Mivà”. Iscrizioni entro il 13 marzo.

Le indicazioni relative all’accesso alla piattaforma Moodle Csb e i dettagli sulla formazione in presenza verranno inviati via mail alle persone selezionate a seguito della chiusura delle iscrizioni. Al fine di ricevere l’attestato di partecipazione è necessario seguire tutto il percorso formativo on-line e partecipare all’intera giornata di formazione in presenza.

Il corso è dedicato ad un massimo di 25 iscritti e i partecipanti verranno selezionati sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. Per informazioni, rivolgersi alle referenti di “Nati per leggere” Maria Rita Adamo 338.4733805) e Laura Ventimiglia (329.7265171), contattare info@natiperleggere.it.

Gli obiettivi del corso sono quelli di conoscere le finalità, i principi e le modalità operative di “Nati per Leggere”, le fasi di sviluppo del bambino da zero a sei anni, i benefici della lettura in famiglia, i ruoli di operatrici, operatori, volontarie e volontari, le caratteristiche dei libri più adatti dalla nascita ai sei anni, le modalità per favorire la lettura in famiglia, la comunicazione efficace con i genitori, le strategie di comunicazione e i materiali, gli aspetti organizzativi e logistici del proprio lavoro, la rete multidisciplinare e la progettazione.

“Nati per Leggere” è un programma attivo dal 1999, promosso dall’Associazione culturale pediatri (Acp), dall’Associazione italiana biblioteche (Aib) e dal Centro per la salute delle bambine e dei bambini (Csb onlus). Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.