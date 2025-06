Enna, Corpus Domini: celebrazione al Duomo e processione fino a Piazza Europa

PUBBLICITÀ

Domenica, alle ore 18:00, l’intera comunità ecclesiale di Enna si ritroverà presso il Duomo di Enna per celebrare solennemente la festa del Corpus Domini. L’eucaristica sarà presieduta dal vicario foraneo don Giuseppe Fausciana e concelebrata da tutti i parroci, i presbiteri e i diaconi della forania ennese.

Per favorire la piena partecipazione dei fedeli, tutte le chiese parrocchiali della città resteranno chiuse, così da convogliare la comunità intera attorno all’unico altare. Alle ore 19:00, al termine della celebrazione, si snoderà la solenne processione eucaristica che, partendo dal Duomo, attraverserà le vie del centro storico per concludersi in Piazza Europa, dove sarà impartita la benedizione eucaristica.

«Auspico la presenza di tutte le componenti ecclesiali – gruppi, movimenti, associazioni – perché attorno all’Eucaristia si edifica l’unità della Chiesa», dichiara don Giuseppe Fausciana. «In un tempo segnato da ferite profonde e da una preoccupante escalation di conflitti in varie parti del mondo, abbiamo bisogno di tornare ad invocare l’unità e la pace. Solo da Cristo presente nell’Eucaristia può nascere una vera riconciliazione e una nuova fraternità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo grande momento di fede e di testimonianza pubblica, segno di comunione e di speranza per la città e per il mondo».