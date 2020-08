Enna: Coronavirus, positivo un egiziano. In provincia altri 3 contagi

Positivo al Coronavirus anche ad Enna, un ospite egiziano del Centro accoglienza straordinaria (CAS) di recente arrivo. A seguito delle indagini avviate dall’Asp e in via precauzionale, pur essendo in buone condizioni, il giovane è stato condotto in una delle strutture preposte all’isolamento obbligatorio dalla Regione Sicilia. Non si registra nessuno stato di allarme nè di criticità nel centro.

A Nicosia, a seguito della festa di matrimonio, sale a tre il numero dei positivi asintomatici oltre al giovane tedesco (caso zero) che ha partecipato al ricevimento tenutasi lo scorso 25 luglio. I contagiati fanno tutti parte dello stesso nucleo familiare e si trovano in buone condizioni. Sono un’ottantina le persone che dovranno restare in quarantena obbligatoria per le due settimane successive. Terminata dunque la prima fase di indagine, condotta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Enna, diretto da Salvatore Madonia. Il secondo step, trascorsa la quarantena, si chiuderà con i tamponi di verifica.

Sale dunque anche nell’ennese il numero degli attualmente positivi, come nel resto della Sicilia, ma le condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Angela Montalto