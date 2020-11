Enna: Coronavirus, nel capoluogo 113 positivi, 48 i ricoveri all’Umberto I

Il coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, comunica la situazione relativa alla città di Enna come di seguito specificato: soggetti attualmente positivi 113; contatti stretti e/o conviventi in quarantena 40; soggetti COVID ricoverati attualmente presso l’ospedale Umberto I 48 (residenti a Enna 12) di cui in terapia intensiva 2.

I 4 positivi emersi nel corso dei controlli di questa mattina non sono ancora stati caricati nel database dell’Asp e, quindi, non sono ancora stati conteggiati