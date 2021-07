Enna: Cooperativa Ascom Fidi Sicilia, domenica si celebra l’assemblea

Il comitato di presidenza della Cooperativa Ascom Fidi Sicilia si è riunito in sessione straordinaria per valutare le norme statutarie, in vista dell’assemblea straordinaria che si terrà il prossimo 4 luglio presso l’Hotel Federico II di Enna.

Da un’attenta analisi dello statuto, la dirigenza ha stabilito che ci sono le condizioni tecniche per procedere alla normale celebrazione dell’assemblea Ascom Fidi Sicilia, con l’ordine del giorno stabilito dalla convocazione che è stata pubblicata sulla GURS.

Pertanto, contrariamente a quanto comunicato precedentemente, l’Assemblea di Ascom Fidi Sicilia si svolgerà regolarmente, trattando tutti i punti all’ordine del giorno originari. I soci interessati a partecipare all’assemblea, domenica mattina potranno recarsi di presenza all’Hotel Federico II di Enna oppure collegarsi in videoconferenza, utilizzando il link indicato nella convocazione.