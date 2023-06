Enna: CoolYouɳJazz, la musica afroamericana entra al liceo

Il jazz e il suo magico universo ritmico entrano nei licei musicali e lo fanno attraverso un decreto apposito del Ministero dell’Istruzione che ha dato il via al finanziamento della nuova sperimentazione.

Ad Enna il nuovo corso si chiama CoolYouɳJazz ed è l’indirizzo jazzistico attivato dallo scorso anno scolastico al liceo musicale “Napoleone Colajanni”. Ha coinvolto 24 alunni tra effettivi e uditori, guidati da due musicisti ed esperti esterni, Jossy Botte e Cosimo Boni, coadiuvati da diversi docenti dell’istituto.

Da oggi a mercoledì docenti e allievi del corso si radunano al Teatro Garibaldi per una tre-giorni di registrazione video e l’atteso spettacolo musicale di chiusura del corso.

Mercoledì alle 20, infatti, si terrà un concerto jazz aperto liberamente al pubblico e organizzato con il patrocinio del Comune di Enna. Alla serata, che prende il nome dello stesso progetto, CoolYouɳJazz, si esibiranno i musicisti Jossy Botte, Cosimo Boni, Giuseppe Campisi, Alessandro Borgia, Luccio Nicolosi e i ragazzi del liceo musicale.

“Perché un corso di musica afroamericana al liceo musicale? È necessario, e in Italia, in realtà, siamo molto in ritardo – sottolinea l’esperto Jossy Botte – la maggior parte dei nostri allievi ha affrontato un linguaggio nuovo, ha acquisito concetti armonici utili per improvvisare e un metodo di studio che io stesso ho appreso durante i miei studi negli Stati Uniti. Provare diversi linguaggi può aiutare ad avere più consapevolezza dei propri gusti e delle proprie inclinazioni e questo per un artista è molto importante”.

Nel dettaglio, da oggi e fino a mercoledì il gruppo jazz di docenti e allievi avrà il compito di registrare i video di due dei brani studiati durante l’anno: “Footprints” di Wayne Shorter, con gli arrangiamenti di Botte e Boni, e “Just Friends” di John Klenner e Sam M. Lewis, con l’arrangiamento firmato da Botte.

I ragazzi verranno insomma calati nella dimensione di una produzione professionale con un rigoroso piano di prove e registrazione.

Il tutto sarà organizzato con un mobile recording studio allestito e diretto dal docente di tecnologie musicali del liceo Luccio Nicolosi: si darà quindi il via a uno stage formativo pratico per quegli studenti che si metteranno alla prova concretamente come sound engineer.

“I ragazzi impareranno a gestire tutta l’attività svolta in uno studio di registrazione – spiega il docente Nicolosi – dal cablaggio di una catena elettroacustica alla ripresa microfonica e dal trattamento e dalla modifica del suono alla registrazione in multitraccia, tutti lavori a carico dei tecnici del suono e degli assistenti tecnici”.

I due video saranno il prodotto conclusivo del progetto 2023, verranno inviati all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell’Istruzione.

CoolYouɳJazz ha già realizzato il videoclip “Shiny Stockings” di Frank Foster, con l’arrangiamento di Jossy Botte, che ha conquistato il premio Radiospeaker.it al Festival dei licei musicali 2022/2023 (con borse di studio in denaro per due studenti) e il primo premio assoluto al concorso internazionale Musicarte Festival & Competition 2023.