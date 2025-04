Enna: “CoolYouɳJazz”, al Neglia concerto dell’orchestra jazz del liceo musicale

PUBBLICITÀ

Oggi, venerdì 11 aprile, alle ore 20:00, il Teatro Neglia di Enna ospiterà il concerto dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “Napoleone Colajanni” di Enna. Gli studenti dell’orchestra si esibiranno insieme ai loro docenti, Jossy Botte e Cosimo Boni, accompagnati anche da due ospiti speciali: il pianista Angelo Di Leonforte e il batterista Emanuele Primavera.

Il concerto segna la conclusione del laboratorio musicale “CoolYouɳJazz”, un progetto che ha permesso agli studenti di esplorare il jazz e la musica moderna, sviluppando competenze artistiche e tecniche. L’evento, patrocinato dal Comune di Enna, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Cosimo Boni, trombettista e compositore fiorentino, è una delle figure più interessanti del jazz contemporaneo. Dopo i primi passi con Franco Baggiani, si perfeziona al Berklee College of Music di Boston e al Global Jazz Institute, studiando con maestri come Joe Lovano e Danilo Perez. Finalista alla Carmine Caruso International Jazz Trumpet Competition 2019, ha pubblicato lavori discografici, tra cui May Be (unable to return) per Fresh Sound. Dal 2020 risiede in Italia, collaborando con i più importanti jazzisti della scena internazionale.

Jossy Botte, sassofonista, compositore e arrangiatore, ha completato gli studi al Berklee College of Music e al Conservatorio G. Verdi di Milano. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Paulino Della Porta, Antonio Zambrini e Manu Roche, partecipando a tournée internazionali. Riconosciuto in vari concorsi jazz, oggi è attivo come musicista nel panorama jazzistico internazionale e cura spesso gli arrangiamenti per conto della Ornithology Big Band di New York.