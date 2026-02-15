Enna: convocata commissione consiliare sulla via di collegamento Ferrante–Pergusina

PUBBLICITÀ

“Sono passate oltre due settimane da quando ho suggerito di aprire una via di collegamento del quartiere di Ferrante con la via Pergusina”. Così il consigliere comunale Giuseppe Trovato, in una comunicazione di ieri torna sulla questione della viabilità a Enna Bassa.

Si tratta di una soluzione temporanea proposta da Trovato, per consentire il deflusso veicolare dal quartiere di Ferrante verso la zona dell’Ospedale e, più in generale, una migliore viabilità ad Enna Bassa. La soluzione proposta è quella di aprire un varco in uscita nella statale SS561. I veicoli si immetterebbero in direzione obbligatoria verso Pergusa, ma potrebbero invertire la marcia alla rotonda che si trova circa 100 metri più avanti, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco.

Nei giorni successivi alla proposta, riferisce Trovato, “ho ricevuto una telefonata dall’assessore Scillia, il quale mi ha riferito la necessità di effettuare sopralluoghi con la polizia municipale e con l’ufficio tecnico”. Secondo quanto riportato, “pare che un primo sopralluogo lo abbia eseguito la polizia municipale, e non sarebbero emersi problemi di sicurezza per la circolazione veicolare”.

Il consigliere sottolinea però che “al di là del fatto che non comprendo il motivo per cui non sia stato eseguito un unico sopralluogo con tutti i settori amministrativi coinvolti, ritengo che la tempistica non sia congrua rispetto al disagio che stanno vivendo parecchie centinaia di famiglie che abitano in quella zona”.

“In considerazione di tutto ciò, ho convocato apposita Commissione Consiliare per lunedì 16 febbraio, invitando l’assessore Scillia e, su sua richiesta, anche i dirigenti degli uffici coinvolti, per acquisire notizie certe sulla vicenda e, più in generale, per capire quali soluzioni sono state individuate dall’Amministrazione per ovviare ai gravi danni alla viabilità causati dal recente maltempo”, conclude Trovato.