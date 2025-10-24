Enna: convenzione tra Kore e FIDAL per la formazione tecnica degli studenti di scienze motorie

PUBBLICITÀ

E’ stata siglata alla presenza del Presidente dell’Università Kore e degli organi regionali della FIDAL la convezione per attività didattica e scientifica tra le due istituzioni.

La convenzione UKE – FIDAL prevede che gli studenti e le studentesse del corso di laurea triennale in Scienze del Movimento e dello Sport che vorranno specializzarsi nel mondo dell’atletica leggera potranno seguire delle attività formative tecnico-pratiche specifiche durante il loro percorso di studi, tenute direttamente dai tecnici federali, e potranno così acquisire il diritto ad ottenere insieme alla laurea anche il brevetto di Istruttore di I livello.

La sinergia tra le due istituzioni si estende anche oltre e prevede percorsi specifici dedicati ai laureati magistrali e di operare insieme per lo sviluppo di ulteriori proposte formative, come master e corsi di specializzazione, e di sviluppare congiunte attività di ricerca e di disseminazione scientifica e culturale.