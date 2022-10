Enna: convegno sulle bellezze della Sicilia organizzato dalla Fidapa

A Enna, presso il Palace Hotel Federico II, si è tenuto ieri il convegno distrettuale FIDAPA BPW Italy delle vice presidenti della provincia di Enna, dal titolo “Sicilia bella dalle radici preziose, sulle tracce del passato per costruire il futuro”, coordinato dalla vice presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno. Al convegno hanno preso parte la presidente distrettuale Carmela Lo Bue, che ha portato il saluto del Distretto Sicilia, intervenendo in web conference, la vice presidente Membership BPW International Giuseppina Seidita, la presidente Fidapa di Enna Giancarla Fratantoni e la segretaria distrettuale Ina Di Figlia. A introdurre la tematica del convegno sotto il profilo del territorio, del patrimonio culturale, e dell’archeologia la vice presidente nazionale Cettina Corallo, intervenuta in web conference. Presenti anche le deputate Stefania Marino e Luisa Lantieri.

Hanno relazionato Giuseppe Maria Amato del Gal Rocca di Cerere, la Prof.ssa Daniela Patti, docente di archeologia cristiana e medievale dell’Università Kore, l’Arch. Angelo Giunta della Soprintendenza di Enna, il Prof. Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, l’Arch. Barbara Trovato, direttrice del Gruppo Archeologico Cerami e Graziano Gaetano Catania, portavoce del Comitato per la difesa dell’Eremo di Monte Scarpello.

Grande la soddisfazione della vice presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno, che con garbo e competenza ha realizzato, insieme alle vice presidenti della provincia di Enna, un magnifico convegno, rammentando a tutti, in conclusione, “che non sia necessario andare altrove per scoprire luoghi di notevole interesse, naturalistico e paesaggistico perché noi Siciliani abbiamo la fortuna di avere sotto i nostri occhi quanto di più bello possa esistere”.