Enna: convegno sulla nuova PAC 2023-2027 e le prospettive future al 2034

PUBBLICITÀ

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Enna informa che venerdì 24 ottobre, presso la sala congressi dell’Hotel Federico II di Enna, si terrà il convegno dal titolo “Stato dell’arte della PAC 2023/2027 e prospettive future della PAC 2028/2034”. L’incontro, che si svolgerà nella mattinata, rappresenta un momento di confronto sullo stato attuale della Politica Agricola Comune (PAC) e sulle prospettive future della programmazione europea in ambito agricolo e forestale.

PUBBLICITÀ

Per la prima volta in provincia di Enna sarà possibile confrontarsi direttamente con relatori di rilievo nazionale, esperti del settore e protagonisti delle politiche agricole, che offriranno un quadro aggiornato delle sfide e delle opportunità che attendono il mondo agricolo nel prossimo decennio.

PUBBLICITÀ

Saluti istituzionali: Giancarlo Maria Vasco, assessore del Comune di Enna con delega alle Politiche agricole, agroalimentari e zootecniche; Piero Antonio Santi Capizzi, presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Relazioni: Fabio Vitale (direttore generale AGEA), Salvatore Carfì (direttore Organismo di Coordinamento AGEA), Stefania M. Marino (deputato, membro XIII Commissione Agricoltura), Luca Palazzoni (dottore agronomo, esperto PAC – CESAR), Mauro Uniformi (presidente CONAF).

A seguire una tavola rotonda sulle prospettive della PAC e dello sviluppo rurale in Sicilia, alla quale parteciperanno Biagio Pecorino (professore ordinario di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale – Università di Catania), Maria Giovanna Mangione (presidente f.f. della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia), Graziano Scardino (presidente CIA Sicilia), Rosario Marchese Ragona (presidente Confagricoltura Sicilia), Natale Mascellino (presidente Copagri Sicilia) e Fulvio Bellomo (dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale Sicilia). Introduce e modera il presidente dell’Ordine, Gaetano Savoca.

L’evento, a ingresso libero, è rivolto a professionisti del settore, operatori agricoli, tecnici, studenti, istituzioni locali e cittadini interessati, con l’obiettivo di favorire la condivisione di conoscenze e il dialogo su temi strategici per lo sviluppo sostenibile dei territori.