Enna: convegno sul beato Girolamo De Angelis, mercoledì la presentazione

PUBBLICITÀ

Mercoledì alle ore 16.30, presso la parrocchia San Bartolomeo in Enna, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del convegno di studi organizzato dalla Diocesi di Piazza Armerina, dal Comune di Enna, dalla Parrocchia San Bartolomeo e dalla Confraternite dello Spirito Santo nei giorni 27 e 28 ottobre, presso la Sala Cerere. Il convegno sarà articolato in tre sessioni e avrà per tema “Il Beato Girolamo De Angelis nel 400° anniversario del martirio (1623–2023). Vita, missione, santità”.

PUBBLICITÀ

Il convegno, articolato in sessioni tematiche trasversali e interdipendenti tra loro, intende promuovere nuove riflessioni e spunti di ricerca per favorire una maggiore conoscenza del beato Girolamo De Angelis, missionario gesuita martire in Giappone.

I contesti, le reti di appartenenza, la tensione missionaria, le relazioni con l’Ordine e i confratelli, la spiritualità, la rappresentazione iconografica, la devozione popolare per il martire ennese, sono alcuni dei temi attraverso i quali ricostruire e restituire, la santità e l’attualità dell’opera del De Angelis nel quadro più ampio delle relazioni e della storia religiosa e politica del tempo.

Girolamo nacque ad Enna nel 1568 e all’età di diciotto anni entrò nella Compagnia di Gesù a Messina. Dopo il noviziato, egli completò gli studi per il sacerdozio nei collegi di Bivona e di Palermo. Il giovane Girolamo sentì la vocazione di partecipare alla grande opera d’evangelizzazione dell’Oriente. Durante la preparazione per la missione, a Lisbona fu ordinato sacerdote. Nel 1602 insieme a P. Carlo Spinola furono inviati in Giappone; dopo un lungo viaggio arrivarono a Nagasaki. La situazione politica del Giappone cambiò e l’ostilità del nuovo governo portò alle prime persecuzioni dei cristiani. Girolamo per il suo dinamismo, per le doti organizzative e per la capacità di entrare in rapporti amichevoli con i giapponesi fu destinato alla missione di Fushimi. Il suo infaticabile zelo portò al notevole aumento dei fedeli il cui numero passò da mille a diecimila.

Negli otto anni di permanenza in quella città, entrò in dimestichezza con gli ambienti locali, assimilandone costumi e usanze e stabilendo rapporti sociali e di stima. Da Fushimi fu trasferito a Sumpu dove fondò la prima residenza missionaria dei gesuiti. Nel febbraio del 1614 un nuovo editto vietò il cristianesimo in tutto il Giappone e Girolamo dovette lasciare Sumpu per rifugiarsi a Meaco e da lì a Nagasaki mentre la persecuzione era violentissima. Le tremende avversità non scoraggiarono Girolamo che grazie alla perfetta conoscenza del giapponese e dei territori aiutò i fedeli perseguitati.

Vestitosi alla giapponese e conoscendo i rischi a cui andava incontro, la sua avventura umana assunse un rilievo straordinario che lo vide ad un tempo missionario, sacerdote, esploratore, diplomatico e persino combattente. Viaggiava a piedi e portava con sè tutto ciò che era indispensabile per la celebrazione della S. Messa e al suo passaggio tanti erano quelli che gli chiedevano il battesimo.

Arrestato e incarcerato, dopo tormenti di ogni genere, fu arso vivo insieme ai confratelli, poi beati, Simone Yempo e Francesco Galvez nella città di Yendo (Tokio) il 4 dicembre del 1623. Dei fedeli riuscirono, di nascosto, a recuperare il suo cranio e a consegnarlo agli ultimi padri gesuiti che ancora vivevano in clandestinità e che si accingevano a lasciare il Giappone.

Nel 1659 fu iniziato il processo di beatificazione e il suo teschio fu consegnato alla città di Enna, perchè potesse essere oggetto di culto. Attualmente la reliquia insieme ai documenti è conservata nella parrocchia San Bartolomeo in Enna. Fu beatificato con altri 204 missionari cristiani martiri in Giappone, da papa Pio IX il 7 luglio 1867.

Nel 1997, dietro richiesta della cittadinanza di Enna, il Vescovo di Piazza Armerina mons. Vincenzo Cirrincione lo dichiarava compatrono della città di Enna.