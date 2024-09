Enna: convegno su transizione digitale e tecnologica delle piccole e medie imprese

PUBBLICITÀ

Nell’era della digitalizzazione avanzata e della sostenibilità Confartigianato Imprese Enna organizza il convegno dedicato al tema della “Transizione digitale e tecnologica delle piccole e medie imprese”, che si svolgerà presso il centro di ricerca M.A.R.T.A. (Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy) in contrada Sanata Panasia ad Enna, sabato 21 settembre dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale offrono nuove prospettive per il miglioramento dei processi aziendali e la creazione di valore. Obiettivo di Confartigianato Imprese Enna è accompagnare le imprese in questo percorso grazie al Polo d’Innovazione “Gate 4 Innovation (G4I)”, progettato per valutare e migliorare le capacità tecnologiche e sostenibili delle aziende (PNRR – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca alle imprese” Investimenti 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologica per segmenti di industria”) e non solo.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per conoscere le modalità di accesso alle agevolazioni previste da Transizione 5.0 ed ad altre misure agevolative, nonché per valutare l’impatto delle nuove tecnologie sul mondo imprenditoriale.