Enna: convegno e laboratorio su migrazioni e cittadinanza globale

“Le Migrazioni e la cittadinanza globale: sfide ed opportunità”. E’ il titolo del convegno-dibattivo organizzato dal Cisp (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) e Associazione Luciano Lama ODV che si terrà venerdì tra l’IIS Lincoln di Enna bassa e la sede dell’Associazione Luciano Lama.

L’incontro avverrà nell’ambito del Prog. GET (Global Educatione Time) “E’ tempo di Educazione Globale. Dai programmi scolastici alle azioni giovanili per uno sviluppo sostenibile”.

L’incontro sarà l’occasione per un’analisi approfondita delle migrazioni, durante la quale studenti e docenti esploreranno la complessità del fenomeno e le sue molteplici ripercussioni.

Al convegno e dibattito dalle 9.30 alle 13.00 presso Auditorium dell’ IIS “A. Lincoln” in Via Salvatore Mazza 3/5 interverranno esperti in tema di migrazioni quali Luca Misculin, giornalista de Il Post, Sandro De Luca, direttore del CISP, e Uccio Muratore, project manager della cooperative Iblea Servizi Territoriali. Per i saluti di apertura, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e il dirigente scolastico dell’IIS Lincoln Maria Concetta Messina. Il presidente dell’Associazione Luciano Lama Michele Sabatino introdurrà il progetto GET.

Laboratorio rivolto ai docenti di scuola secondaria condotto da Giordana Francia del CISP, coordinatrice progetto europeo GET dalle ore 14.30 alle 17.00 presso Associazione Luciano Lama O.D.V. in Via Civiltà del Lavoro 17/A.

Il laboratorio sarà basato sulle risorse didattiche prodotte dal progetto GET sul tema globale delle migrazioni, con l’approccio dell’educazione alla cittadinanza globale.

Docenti e studenti potranno iscriversi attraverso il modulo online https://forms.gle/dGao16TRcohZVTbu5

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Raffaella De Luca (CISP cisp@cisp-ngo.org – Tel. 063215498) oppure Licia Salvaggio (Ass. Luciano Lama O.D.V. salvaggio.onglucianolama@gmail.com – Tel. 0935533211).