Enna: convegno dell’Asp su prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Si terrà venerdì 17 novembre, presso l’Aula Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, con inizio alle ore 9:30, il convegno dedicato ai piani di prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’evento è organizzato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, diretto dal dott. Ermanno Vitale, docente di medicina del lavoro presso l’Università degli Studi Kore.

“Obiettivo della nostra azione – spiega il prof. Vitale – è quello di sviluppare strategie per potenziare la prevenzione nei luoghi di lavoro e per promuovere una diffusa cultura della sicurezza”.

Dopo i saluti istituzionali, sarà il prof. Vitale a relazionare sugli infortuni e traumi nel settore agricolo e delle costruzioni; seguirà il dott. Valentino Gallina che esporrà il tema dell’analisi del rischio. La dottoressa Anna Lipari e il dott. Gandolfo Ferrigno, in servizio presso lo S.pre.S.A.L., illustreranno rispettivamente il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 in agricoltura e in edilizia (dott.ssa Anna Lipari) e la tematica della prevenzione del rischio stress lavoro correlato, prevenzione delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio cancerogeno in ambito professionale (dott. G. Ferrigno).

Il corso è rivolto a enti e alle associazioni di categoria in ambito edile ed agricolo, e saranno trattate, in modo specifico, tematiche in merito alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto nei cantieri edili e del rischio ribaltamento dei trattori agricoli, incidenti frequenti nel territorio provinciale.

I Piani Mirati di Prevenzione in ambito lavorativo sono contenuti nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, strumento di programmazione degli interventi di promozione della salute e di prevenzione. Il piano contiene programmi integrati e trasversali, supportati da azioni basate su evidenza di efficacia e buone prassi. Nell’ambito delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali “è prevista la realizzazione di modelli territoriali partecipativi di assistenza e supporto alle imprese, definiti Piani Mirati di Prevenzione da condividere preliminarmente con le parti sociali e professionali per comunicarne obiettivi e programmazione delle attività che saranno svolte nei mesi successivi”.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (nella foto l’equipe con il Commissario Straordinario, Francesco Iudica, e con il Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà) è composto dal Direttore, prof. Ermanno Vitale, coadiuvato dal Coordinatore Att. Dip. Valentino Gallina, dal Dirigente Medico Gandolfo Ferrigno, dall’Isp. Ref. Anna Rita Lipari, dagli Isp. Elisa Geraci e Francesco Restifo, e dall’amministrativo Alex La Duca.