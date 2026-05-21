Enna, controlli straordinari della Polizia: tre giovani segnalati per droga

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Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato ad Enna e provincia finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai fenomeni di devianza giovanile, a tutela della piena fruibilità degli spazi urbani.

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Le attività sono state svolte anche con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Nel corso dei servizi, durante i quali sono state presidiate le note aree del centro cittadino, sono stati complessivamente identificati circa 350 soggetti e segnalati amministrativamente 3 giovani per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

La Polizia di Stato di Enna continuerà a dare il massimo impulso ai servizi di prevenzione e repressione delle condotte delittuose, implementando la propria presenza nei luoghi ad alta frequentazione della città per garantire la sicurezza dei cittadini.