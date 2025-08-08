Enna, controlli “Stragi del sabato sera”: due violazioni per guida in stato di ebbrezza, ritirate due patenti

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Enna, nella notte tra il 7 agosto e l’8 agosto scorso, nell’ambito dei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcoolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ha predisposto un dispositivo speciale di controllo denominato “Stragi del sabato sera” che ha interessato il Comune di Enna.

In particolare, la Sezione Polizia Stradale di Enna ed i Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia hanno impiegato le rispettive pattuglie unitamente ad una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna con a bordo il Medico della Polizia di Stato in collaborazione con personale sanitario dell’A.S.P. di Enna.

Nella circostanza sono stati controllati complessivamente 21 veicoli e 26 persone. Il dispositivo di controllo ha permesso di accertare alcune infrazioni al Codice della Strada, di cui 2 ai sensi dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool). Si è proceduto altresì al ritiro di 2 patenti di guida, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

Costante è l’impegno della Polizia Stradale ad effettuare capillari verifiche e controlli allo scopo di prevenire e reprimere comportamenti di guida pericolosi.