Enna, controlli antidroga della Polizia: tre arresti e circa 300 grammi di stupefacenti sequestrati

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A seguito dell’intensificazione dei controlli condotti dalla Polizia di Stato di Enna, nel corso del periodo estivo, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati tratti in arresto 3 soggetti, di cui un giovane ennese ed una coppia di coniugi provenienti dalla provincia. Agli stessi è stata contestata, in occasioni diverse e non connesse tra loro, la detenzione per finalità di spaccio di sostanze stupefacenti, sia di tipo marijuana sia di tipo hashish.

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Complessivamente sono stati sequestrati circa 300 grammi di sostanza, diverso denaro contante provento d’attività di spaccio e diversi strumenti atti al taglio e alla pesatura della predetta sostanza.

Le diverse attività, sviluppatesi anche attraverso perquisizioni personale e domiciliari, hanno dunque consentito di sottrarre al mercato illecito un ingente quantitativo di droga, presumibilmente destinata a rifornire la movida ennese.

Nel corso dei controlli è stato, altresì, deferito in stato di libertà un giovane ennese in quanto trovato in possesso di gr. 38 di sostanza stupefacente e contestate n. 3 violazioni amministrative dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, rispettivamente ad un ragazzo di origini straniere, ma residente ad Enna, ad un giovane ennese e ad un giovane residente in provincia.

Per completezza si precisa che le attività che hanno condotto agli arresti ed alla denuncia in stato di libertà, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono nella fase delle indagini preliminari; pertanto, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.