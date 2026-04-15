Enna: “Contro Corrente” sosterrà la candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta

6 ore ago
Filippo Fiammetta
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Nella competizione elettorale per le prossime amministrative al Comune di Enna sarà presente anche il movimento politico “Contro Corrente”, che fa capo all’onorevole Ismaele La Vardera.

A comunicarlo è stato il Coordinamento Civico per Enna, che sostiene la candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta. Secondo quanto reso noto, le interlocuzioni avviate nei giorni scorsi avrebbero portato a un’intesa politica.

Lo stesso Filippo Fiammetta ha parlato dell’esistenza di “un comune denominatore valoriale sul modo di concepire le politiche per la cura degli interessi della collettività”.

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