Enna, contributi privati per gli eventi estivi: De Rose denuncia la mancata risposta all’interrogazione

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

«È inaccettabile che un’interrogazione consiliare possa rimanere senza risposta per un tempo indefinito, come se l’esercizio delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali fosse una mera formalità, priva di qualsiasi effettiva rilevanza istituzionale». Lo dichiara Ezio De Rose, consigliere comunale di Enna di Mpa-Grande Sicilia, intervenendo sulla mancata risposta all’interrogazione relativa ai contributi privati per gli eventi dell’estate ennese.

PUBBLICITÀ

«In data 15 settembre 2026 ho presentato un’interrogazione a risposta scritta, indirizzata al Sindaco e all’Amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti in ordine ai contributi e ai finanziamenti provenienti da soggetti privati per la realizzazione degli eventi dell’estate ennese. Una questione tutt’altro che marginale, che investe la trasparenza dell’azione amministrativa e la necessità di conoscere chi abbia finanziato le iniziative, in quale misura, attraverso quali strumenti giuridici e sulla base di quali atti amministrativi. Ebbene, nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto di fornire alcun riscontro. Un silenzio che non può essere derubricato a semplice ritardo burocratico, soprattutto quando a essere mortificato è uno strumento fondamentale attraverso il quale i rappresentanti eletti dai cittadini esercitano il proprio mandato di controllo e indirizzo politico-amministrativo», prosegue De Rose.

«Ma vi è un ulteriore profilo, altrettanto grave, che chiama direttamente in causa il Presidente del Consiglio comunale, Marco Greco. Il Presidente del Consiglio comunale non può limitarsi a occupare una carica istituzionale: ha il dovere di garantirne il corretto funzionamento e, soprattutto, di tutelare le prerogative dei consiglieri comunali. Non è accettabile che assista passivamente alla sistematica ineffettività degli strumenti di sindacato ispettivo, senza assumere alcuna iniziativa volta a sollecitare il rispetto delle prerogative consiliari. A cosa serve presentare interrogazioni, se chi è chiamato a rispondere può semplicemente ignorarle? E a cosa serve un Presidente del Consiglio comunale, se non interviene neppure quando vengono palesemente compromessi gli strumenti attraverso i quali i consiglieri esercitano il proprio mandato?», aggiunge il consigliere di Mpa-Grande Sicilia.

«Chiediamo pertanto che il Presidente Greco assuma finalmente una posizione chiara e intervenga affinché l’Amministrazione fornisca, senza ulteriori ritardi, una risposta all’interrogazione presentata, restituendo dignità ed effettività alle prerogative del Consiglio comunale. Il silenzio dell’Amministrazione è già grave. Il silenzio di chi dovrebbe garantirne il controllo istituzionale lo è ancora di più», conclude De Rose.