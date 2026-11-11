Enna, contratto integrativo dell’edilizia: la Fillea Cgil interviene sulle dichiarazioni di Ance

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«La Fillea Cgil di Enna respinge con fermezza la ricostruzione diffusa da Ance Enna sul mancato accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale. Una rappresentazione completamente fuori dalla realtà, sbagliata nel metodo, nei numeri e persino nelle somme divulgate; una attribuzione di responsabilità, che tenta di trasformare in colpevoli coloro che, da ventuno mesi, chiedono risposte concrete per i lavoratori edili della provincia». Cosi Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna.

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«Cominciamo dai numeri – spiega -. Ance parla di aumenti mensili compresi tra 183 e 193 euro, ma le tabelle dell’ipotesi di accordo raccontano una realtà ben diversa. Per un operaio comune, considerando 22 giornate lavorative, gli incrementi di mensa, trasporto ed Evr oscillerebbero tra 72 e 94 euro circa mensili lordi. Importi, peraltro, subordinati all’effettiva maturazione delle singole indennità e alle condizioni di erogazione dell’Evr. Una differenza abissale rispetto alle cifre diffuse dall’associazione datoriale solo per propagandare una verità diversa. Spacciare l’indennità di reperibilità per un aumento generalizzato è pubblicità ingannevole visto che riguarda pochissime unità nel territorio per le caratteristiche particolari dell’istituto. Ma poi che fanno? Sommano tutte le fasce chilometriche dell’indennità di trasporto o solo quella alta? Incredibile!».

Carnevale prosegue: «Sbagliato, e di molto, anche il numero dei lavoratori interessati. Ance parla di 4.000 addetti, quando nell’ultimo anno gli addetti del settore edile provinciale sono stati circa 3.200. Di questi, circa 1.000 sono già destinatari di accordi aziendali, i cui benefici non si cumulano con quelli del contratto territoriale in discussione. E anche tra i restanti 2.200, una parte non beneficerebbe dell’eventuale rinnovo, perché non più occupata in provincia di Enna. Dunque, la platea effettiva dei beneficiari sarebbe sensibilmente inferiore persino ai 2.200 lavoratori residui. Altro che 4.000 lavoratori privati degli aumenti. Ma è giusto che la platea dei beneficiari abbiano un aumento e noi siamo pronti se si rispettano alcuni principi, peraltro supportati dalla volontà dei lavoratori in giro per i cantieri, consultati durante la campagna informativa dello sciopero generale nazionale».

Qui che si colloca la proposta della Fillea Cgil Enna: «Una misura economica solidale, egualitaria, di circa 700 euro una tantum per tutti (sottolineiamo tutti) i lavoratori edili interessati, a compensazione del mancato rinnovo contrattuale per il 2026. Una misura – ancora il segretario generale della Fillea Cgil Enna – che non faccia distinzioni ma che sia proporzionale alla presenza nella provincia di Enna. Una risposta concreta a un ritardo che ha colpito tutti. Altra questione grave riguarda le responsabilità di questo ritardo. La trattativa si trascina da ben 21 mesi, tra attese, rinvii e tempi dettati dalle disponibilità di Ance Enna (tutte documentabili). Ventuno mesi durante i quali i lavoratori hanno continuato a fare i conti con il caro vita, con salari insufficienti e con una crescente difficoltà ad arrivare alla fine del mese, mentre l’Ance provava a proporre soluzioni di scambio inaccettabili, per la Fillea Cgil Enna, come la banca ore (salvo poi ritirarle), che rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo su salute e sicurezza nei cantieri edili e che ci ha fatto perdere inutilmente moltissimi mesi. Non è accettabile che il costo di questa attesa venga interamente scaricato sulle spalle dei lavoratori, mentre chi ha contribuito a determinarla si presenta oggi come il soggetto che avrebbe voluto garantire aumenti salariali».

Carnevale conclude: «La Fillea Cgil Enna non accetta lezioni di responsabilità da chi ha gestito questa vertenza con tempi incompatibili con le esigenze di migliaia di famiglie. Non siamo stati noi a far perdere ventuno mesi ai lavoratori. E non accetteremo che, dopo aver perso ventuno mesi, debbano perdere anche il diritto a un ristoro economico dignitoso. Questa vicenda dimostra quanto sia urgente rimettere al centro della contrattazione territoriale il salario, la dignità del lavoro e una redistribuzione più equa della ricchezza prodotta nei cantieri. La Fillea Cgil Enna resta disponibile a una trattativa seria, fondata su dati verificabili, rispetto reciproco e non continui tentativi di isolamento ai danni della Cgil. Ci vogliono risposte redistributive. Respingiamo ogni tentativo di riscrivere la storia di questo negoziato e di attribuire alla Fillea Cgil Enna responsabilità che appartengono ad altri».