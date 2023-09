Enna: contrasto al randagismo, il Comune avvia programma di interventi

PUBBLICITÀ

Pubblicato dal Comune di Enna un programma di interventi per contrastare il fenomeno del randagismo.

Sono previste campagne di adozione dei cani di proprietà del Comune con contributo di 600 euro per cani adottati presenti presso il canile convenzionato da almeno 9 mesi, regolarmente microchippato e sterilizzato. Questo contributo è destinato a coprire le spese di acquisto di cibo, antiparassitari, accessori e prestazioni sanitarie.

Saranno avviate, inoltre, campagne di sterilizzazione sia per i cani randagi attraverso la struttura convenzionata sia per gli animali di proprietà. Le sterilizzazioni degli animali di proprietà saranno effettuate tramite i medici veterinari di fiducia dei richiedenti. Per ogni sterilizzazione effettuata sui cani, i proprietari degli animali possono richiedere un contributo fino a un massimo di 200 euro. Questo contributo sarà riconosciuto previa documentazione con ricevuta dell’intervento di sterilizzazione e delle spese sanitarie sostenute per l’animale regolarmente microchippato. L’importo del contributo è limitato alle risorse disponibili nell’ente per la campagna di sterilizzazione.