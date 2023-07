Enna: contrasto agli incendi, arrivano a supporto volontari dalla Lombardia

Ancora una missione importante promossa dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per rafforzare l’attività di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia. Sono arrivati ieri a Enna i volontari AIB del Parco del Ticino della Regione Lombarda, un importante intervento nell’ambito del gemellaggio tra Regione Siciliana e Lombardia.

I volontari AIB della Lombardia fino alla fine di luglio, secondo l’accordo di programma regionale in materia di protezione civile e il concorso alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, sottoscritto dalla direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal direttore generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dal direttore generale del Corpo Forestale della Regione Sicilia, svolgeranno le seguenti attività per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, assieme ai volontari delle organizzazioni locali: pattugliamento, avvistamento e segnalazione d’incendio; verifica della segnalazione d’incendio; spegnimento dell’incendio a supporto delle squadre di VVF e CFRS, o per lo spegnimento di focolai minuti; bonifica e controllo dell’incendio spento.