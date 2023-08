Enna: continuano i controlli di motocicli e ciclomotori

PUBBLICITÀ

Continuano i controlli di motocicli e ciclomotori ad Enna, in particolare durante il weekend, grazie ai posti di controllo interforze tra la Polizia Locale e i Carabinieri.

Lo scorso fine settimana è stata l’occasione per una due giorni dedicata ai cosiddetti “fracassoni” a bordo dei veicoli a due ruote. Numerose le sanzioni amministrative elevate grazie ai controlli fonometrici posti in essere già da inizio estate dalla Polizia Locale di Enna per la violazione dei limiti imposti dal codice della strada.