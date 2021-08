Enna: continua l’emergenza incendi in provincia

Ancora una giornata difficile in provincia di Enna, tutte le squadre del comando provinciale dei vigli del fuoco sono impegnate a fronteggiare i numerosi incendi. La situazione più critica si registra in Contrada Bubudello, dove stanno operando tre squadre più l’autobotte di rincalzo oltre ai volontari AIB provenienti dal Piemonte e il direttore operazioni di spegnimento proveniente da Verbania. Sul posto anche la forestale e la protezione civile. Le squadre stanno operando per evitare che l’incendio danneggi le aziende agricole della zona.

Nel frattempo ancora interventi in zona università ad Enna e a Dittaino.