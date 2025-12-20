Enna: continua il programma delle “Case del Natale” tra tradizione e artigianato

PUBBLICITÀ

Il conto alla rovescia verso il Natale ad Enna ha il sapore della tradizione ed il valore irrinunciabile ed identitario della produzione artigianale locale, unito ad un’idea precisa condivisa da Confartigianato Enna e DMO-UKE della Sicilia Centrale: creare le condizioni per rivitalizzare il commercio e l’economia della città ripartendo dalle sue vocazioni.

Con questo obiettivo pensato per durare nel tempo, continuano gli appuntamenti patrocinati dal Comune di Enna e dal Libero Consorzio Comunale di Enna, con la preziosa collaborazione dell’IPS Federico II di Enna, del comitato di quartiere San Tommaso, dell’associazione Libri & Altrove, Società Dante Alighieri di Enna, della facoltà di architettura della Kore di Enna e cooperativa Beecoop all’interno delle tre “Case del Natale” tra via Roma e Piazza Bovio.

Il calendario degli appuntamenti con “Le Case del Natale” continua oggi, sabato 20 dicembre, con l’apertura stamattina degli spazi espositivi. La sera dalle 18 alle 22, oltre a visitare le “Case”, sarà offerta una degustazione di “sapori salati e dolci del Natale” a cura delle aziende: Bar Delizia di Filippo Morgano, Tarricrii di Veronica Marotta, “Il dolce” dei fratelli Cascio, “U Pitittu” di Valentino Amaradio, Panificio Kore di Mariangela Di Stefano, Biscottificio Salvatore Spalletta e Acquolina in bocca di Maria Cristina Celsa.

Domenica 21 dicembre “Le Case del Natale” saranno aperte dalle 17 alle 22, e per i più piccoli è stato voluto un appuntamento speciale, “Sweet Christmas Time”, a cura di GOURMANDISE di Luigia Santonocito, L’Angolo Nascosto di Flavia Vinciguerra (prodotti per celiaci) con animazione e face painting per bambini a Cura di Animazione il Delfino.

Si continua, ancora, lunedì 22 dicembre, con l’apertura degli spazi espositivi la mattina dalle 10 alle 13 e la sera dalle 18 alle 22. L’apertura serale sarà caratterizzata da una degustazione “Rustica” a cura del ristorante La Trinacria di Luigi Mascaro, Pasticceria Mantegna di Mario Mantegna, Panificio Sant’Antonio di Cristian Sutera & C, Caseificio Valvo di Savarese e Principá di Ivan Correnti.

Per l’ultima giornata de “Le Case del Natale”, martedì 23 dicembre, tornerà l’appuntamento serale dalle 18 alle 22 con “Sweet Christmas Time” di Gourmandise e L’Angolo Nascosto, mentre la mattina “le Case” saranno aperte dalle 10 alle 13 ed alle 12 ed. Alle 11 appuntamento “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.

Tutte le degustazioni previste nel programma sono gratuite.