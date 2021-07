Enna: continua a far discutere il nuovo servizio navetta

E’ stata discussa in consiglio comunale ad Enna la mozione relativa al servizio navetta Porta Pisciotto sottoscritta dai consiglieri Michele Baldi e Biagio Scillia.

“I toni della diatriba tra l’allora assessore Scilla e l’attuale assessore Ferrari sono stati a tratti particolarmente aspri segnalando, con carattere di reciprocità, l’uno le criticità dell’operato dell’altro – racconta Baldi -. È evidente che, con riferimento all’analisi dei costi del servizio, le due posizioni sono inconciliabili. Fatto è che la mozione è stata l’occasione per comprendere che, se ad oggi non vi è certezza sull’effettivo costo, nessuna analisi è stata fatta sulle entrate (che non ci sono) e sulla conseguente determinazione della tariffa da applicare, nonostante vi sia un obbligo di legge in tal senso. La qualificazione di tale servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo ed organizzarlo, ma una volta assunta tale determinazione, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell’utenza. Seppur ritengo più corretta l’analisi dei costi proposta dal consigliere Scillia, il problema di fondo è che stante la natura del servizio – conclude Baldi – a mio avviso l’Ente non ha assolto agli obblighi di Legge. La sperimentazione finirà tra quattro mesi e vedremo soltanto allora (forse) chi si è avvicinato di più al costo reale”.

“L’amministrazione comunale – comunica invece il consigliere Scillia – ha bocciato la possibilità di spendere meno e ripristinare un servizio che funzionava. Purtroppo, quindi, il servizio navetta resterà stravolto in maniera fallimentare. Una sola navetta (oggi linea 4), invece di due, che chiaramente disincentiva i cittadini al suo utilizzo creando caos alla viabilità cittadina e seri disagi a tutti gli utenti delle linee urbane, che si sono visti privare di altre corse per dare spazio alla linea 4. Sotto gli occhi di tutti, tranne evidentemente che dell’amministrazione, le file chilometriche in centro e l’impossibilità di parcheggio. Il tutto con costi raddoppiati e la geniale scelta di sperimentare una nuova gestione del servizio in un periodo di limitazioni che darà proiezioni viziate e assolutamente inutili da applicare in un periodo di normalità”.

“L’amministrazione comunale – prosegue Scillia – deve prendere atto che esistono oltre 200 cittadini che lamentano di essere rimasti a piedi a causa della sospensione di alcune corse urbane e, non da meno, le continue lamentele di numerosi cittadini sull’eccessivo traffico e l’impossibilità di trovare parcheggio. Tranne che, quando parla di sperimentazione, l’amministrazione si riferisca ad una sperimentazione sul livello massimo di pazienza dei cittadini. In quel caso, allora, è giusto dirlo – conclude – sta riuscendo ad ottenere livelli altissimi”.