Enna: consulenza finanziaria, EFPA Italia celebra i suoi professionisti certificati in Sicilia

Efpa Italia, affiliata della European Financial Planning Association, l’organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners, celebra i suoi Professionisti Certificati in Sicilia con un evento che si terrà venerdì ad Enna, presso il Palazzo Chiaramonte (Sala Cerere), in Piazza San Francesco.

L’evento, patrocinato dal Comune, sarà l’occasione per consegnare i diplomi cartacei a coloro che hanno superato l’esame di certificazione ESG Advisor nel 2021/2022, sarà teatro anche di momenti di formazione che vedranno alternarsi negli interventi, insieme ai rappresentanti di Efpa Italia, illustri esponenti del mondo universitario, degli enti di formazione e delle SGR.

Tra le attività in scaletta anche l’intervista a Carlo Benetti, Market specialist GAM (Italia) SGR, che presenterà il suo libro dal titolo “Bellezza e senso della persona – L’economia tra alienazione e compimento”.

«E’ per noi motivo di grande soddisfazione festeggiare i primi 20 anni di mantenimento insieme ai nostri Certificati siciliani. Il raggiungimento di questo importante traguardo conferma come la certificazione legata al settore del risparmio sia da loro tenuta in grande considerazione per continuare ad investire nella loro continua crescita, come dimostrato anche dagli oltre 60 professionisti della Regione che hanno ottenuto la qualifica specialistica di ESG Advisor». Queste le parole del Presidente EFPA Italia, il dott. Marco Deroma.

Di seguito il programma dell’evento.

9.00 Registrazioni

9.30 Apertura lavori:

Bruno Linguanti, Consigliere di Amministrazione di Efpa Italia

Saluti da parte del Comune di Enna

Marco Deroma, Presidente EFPA Italia

9.45 Intervista a Carlo Benetti, Market specialist, GAM (Italia) SGR e presentazione del suo libro “Bellezza e senso della persona – L’economia tra alienazione e compimento”

10.15 “Market Outlook” Intervento a cura di GAM (Italia) SGR

10.45 Coffee Break

11.00 Intervento di Teseo

11.15 “Economia dell’Arte Globale” – Prof. Paolo Turati, membro del Comitato Scientifico di EFPA Italia, economista, docente di Wealth Management alla SAA School of Management dell’Università di Torino.

13.00 Q&A

13.15 Consegna Pergamene ai Professionisti Certificati EFPA del 2003 e consegna diplomi ESG Advisor 2021/2022

14.00 Pranzo

Auditrice: Professoressa Simona Galletta, dell’università di Catania, Docente a Contratto di “Gestione del Portafoglio Finanziario” del corso di laurea magistrale in Finanza Aziendale.