Enna, Consorzio Pergusa: le forze pro Dipietro esprimono perplessità sulla proposta dell’opposizione

Nella giornata di giovedì si sono riunite le forze a sostegno della Giunta Dipietro, alla presenza del Sindaco e dei componenti l’amministrazione comunale, per approfondire la proposta formulata dall’opposizione sulla costituzione del “Consorzio di gestione area di Pergusa”.

Dall’esame di tale proposta sono emerse forti perplessità sui contenuti che, comunicano le forze pro Dipietro, “appaiono in conflitto con la normativa vigente che regolamenta la riserva, ma anche in merito alla fattibilità delle strutture previste, in base alla vigente normativa urbanistica”.

“Inoltre – proseguono – leggiamo dell’autorevole presenza della Regione Siciliana all’interno di tale consorzio: ma la Regione Siciliana ne è a conoscenza? E gli altri enti previsti in tale ipotesi di statuto, gli stessi che decretarono la fine del Consorzio, hanno oggi espresso un parere favorevole? Leggiamo, altresì, in una recente nota stampa, di una confusione sulle competenze degli organismi che dovrebbero approvare lo statuto”.

“Insomma – concludono – tanta confusione e approssimazione. Vogliamo, in ogni caso, rassicurare sul fatto che le forze di maggioranza politica sono al lavoro, con senso di responsabilità, per offrire alla città una proposta valida e sostenibile che tenga conto delle esigenze reali del territorio e dei cittadini”.