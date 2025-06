Enna, Consorzio Esporti: qualità, territorio e innovazione sotto il segno di Kore Siciliae

PUBBLICITÀ

Si è svolto l’evento conclusivo del progetto “Eccellenze e sapori di un territorio inimitabile” organizzato dal Consorzio Esporti, protagonista di un’importante attività di consulenza per le imprese agroalimentari nell’ambito delle iniziative promosse con il logo Kore Siciliae.

Il Consorzio ha avuto il compito di accompagnare le aziende nel percorso di qualificazione dei loro prodotti, rendendoli idonei sia all’ottenimento del marchio Geofood – promosso da una rete internazionale di Geoparchi – sia al riconoscimento con il marchio Kore Siciliae.

Durante l’evento sono state presentate le attività svolte per permettere alle imprese agroalimentari di certificare i propri prodotti con il marchio Geofood, riservato a produzioni realizzate interamente con materie prime provenienti dall’areale del Geopark. In alternativa, i prodotti sono stati marchiati Kore Siciliae qualora dotati di un “Passaporto del Gusto”, uno strumento narrativo e informativo che descrive per ciascun prodotto: la provenienza della materia prima principale, il legame identitario con il territorio, le funzionalità nutraceutiche, l’impegno dell’azienda verso principi di sostenibilità.

Il Consorzio ha realizzato etichette specifiche per ogni prodotto, oltre alla realizzazione di un catalogo completo contenente i Passaporti del Gusto.

Altro importante risultato è stato lo sviluppo di attività laboratoriali incentrate sulla sperimentazione e la creazione di nuovi prodotti, frutto della collaborazione tra le imprese consorziate. Sono nate così nuove ricette, formulate ad hoc sulla base delle proprietà nutraceutiche degli ingredienti, con l’obiettivo di valorizzare l’unicità dei sapori locali e promuovere uno stile alimentare sano e sostenibile.

