Enna: Consorzio Ente Autodromo Pergusa, Ignazio Pontorno nuovo componente Cda

L’assemblea consortile del Consorzio Ente Autodromo Pergusa si è riunita ieri in seduta negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Enna. Presieduta dal Commissario Girolamo Di Fazio, presenti l’assessore Dante Ferrari per l’Ente Socio Comune di Enna, Ugo Gagliano per l’Ente Socio Automobile Club Enna, Mario Sgrò, presidente del C.d.A. del C.E.A.P., il direttore-segretario F.F. dell’Ente Marco Crisafulli ed il direttore contabile Letterio Lipari.

All’ordine del giorno della seduta, oltre all’approvazione di rendiconto per la gestione di esercizio finanziario, è stata posta la surroga del componente del CdA dimissionario. L’assemblea dei soci ha eletto quale nuovo componente il Cda del C.E.A.P. Ignazio Pontorno, 42 anni originario di Leonforte, laureato in lettere, dirigente d’azienda nel settore dell’innovazione con sede a Roma.

“A nome mio personale, del CdA e del personale tutto dell’Ente – ha dichiarato Mario Sgrò – le congratulazioni per la carica assunta, i saluti di benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Le indiscusse conoscenze professionali del Dr. Ignazio Pontorno in uno alle doti umane e comunicative, contribuiranno non poco ad arricchire il processo di crescita su cui punta l’Ente”.