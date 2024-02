Enna: Consorzio di Bonifica, il sindacato Sifus consegna documento al Prefetto

PUBBLICITÀ

I sindacati sono stati ricevuti oggi in Prefettura in merito alla problematica che attualmente riguarda il Consorzio Bonifica 6 Enna. Sifus ha già consegnato un documento con cui il segretario territoriale Maurizio Fidotta chiede al Prefetto “la sensibilità nel seguire un percorso comune affinché il Consorzio ritorni alle sue normali attività e quindi nelle condizioni di svincolarsi dal pignoramento in corso nel più breve periodo possibile; poiché in gioco entra il rischio sociale, mal nutrimento, malattia, morte, non solo in ambito agro-silvo-pastorale ma anche in termini umani”.

PUBBLICITÀ

Fidotta esprime, infatti, “forte preoccupazione per le sorti dei Consorzi di Bonifica Siciliani, con particolare interesse rivolto al Consorzio di Bonifica 6 di Enna, fulcro strategico per l’accumulo delle risorse idriche ed irrigue negli invasi artificiali, in quanto la procedura in atto di un pignoramento per mancato pagamento di un esoso debito nei confronti di Siciliacque S.p.a. associato alla mancanza di liquidità, dato che l’iter burocratico e contabile per l’accreditamento da parte del Dipartimento Regionale di competenza della prima semestralità del contributo 2024 non è stato evaso, di fatto paralizzano totalmente qualsiasi espletamento funzionale dell’Ente compreso il pagamento degli stipendi”.

“Il Sifus, attraverso il gruppo dirigente di Enna – ha dichiarato il segretario generale regionale Sifus Ernesto Abate – oggi ha consumato il dovuto passaggio di sensibilizzazione verso la più alta carica territoriale che occupa Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, esprimendo nella massima cordialità, tutte le funzioni strategiche che rappresenta il comprensorio irriguo, idrico ed industriale di Enna, grazie ai diversi accumuli naturali e artificiali che offre la geomofologia del territorio. Quella di oggi è stata un’occasione straordinaria dimostrata nei contenuti e nei numeri, grazie ad una relazione dettagliata lasciata dal segretario territoriale Maurizio Fidotta, con la quale si pone in evidenza non solo un problema di ordine pubblico, ma anche e soprattutto il timore di dover assistere alla morte di bestiame ed esseri umani – nel caso si sottovalutasse il rischio di malattie mortali – poiché è naturale che quando il livello dell’acqua diminuisce drasticamente, favorisce la proliferazione ed una maggiore concentrazione di organismi nocivi sia per la vegetazione che per gli animali e per gli uomini”.