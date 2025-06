Enna, Consorzi di Bonifica: confronto con l’on. Lantieri promosso dal Sifus

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri ad Enna un incontro per il Sifus Consorzi di Bonifica alla presenza dell’On. Luisa Lantieri.

“Si è trattato – comunica il segretario generale regionale Ernesto Abate – di uno straordinario momento di grande rilievo per dare centralità ai ruoli e competenze di questo Ente finalizzato alla bonifica e alla fertilità dei comprensori irrigui. Attraverso un ferrato confronto sulle criticità emerse l’On. Lantieri ha assunto l’impegno di restituire equilibrio alle opere di bonifica al fine di mitigare il dissesto idrogeologico che rappresenta un grave problema per l’ennese quando le piogge copiose trascinano con sé fanghi e detriti, limitando fortemente la sicurezza stradale e la tenuta del suolo sempre più eroso e siccitoso. Nondimeno ha acclarato la necessità di far garantire le quote d’acqua assegnate al Consorzio di Bonifica per soddisfare al meglio le esigenze degli agricoltori sempre più sviliti dall’emergenza idrica, irrigua e cambiamento climatico”.

“Non è mancata l’occasione di parlare dei grandi disagi che creerebbe la proposta governativa di riforma del settore presentata attraverso il ddl 530 – prosegue Abate – che frazionerà il comprensorio irriguo di Enna tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale, soprattutto per la fascia più debole che individua da oltre trent’anni gli operai a tempo determinato. Gli stessi che da 151isti con la riforma verranno beffati dal nuovo contratto di appena 5 giornate di lavoro l’anno in più arrivando così a 156 giorni di lavoro l’anno. Di questo problema ennese il Sifus ha proposto un emendamento al testo di riforma che garantirebbe a tutto il personale operaio siciliano 181 giorni l’anno, garantendo così una presenza costante al fine ultimo di programmare al meglio le attività consortili”.

“Sempre per il personale di Enna – conclude Abate – è stato disquisita la problematica legata ad un POV modificato rispetto a quello originale, mai applicato, ma che di fatto non rende giustizia alle reali necessità oggettive dei tempi e delle criticità attuali”.