Enna: Consolini, l’attività del minibasket ha riscosso un grande successo

Si è concluso l’anno sportivo dei cestisti della Consolini Enna. L’abbinamento del nero e dell’arancio ha spopolato tra più di un centinaio di ragazzi e bambini. L’attività del minibasket ha riscosso un grande successo, l’attività motoria di base come avviamento alla pallacanestro ha visto una grande partecipazione da parte di tanti bambini e bambine dai 3 anni in su.

I protagonisti di quest’annata sono stati i bambini, ma dietro le quinte un’organizzazione impeccabile dei tecnici federali Francesco Milano e Lucia Rizzotti, sostenuti dalla collaborazione di Federica Savoca.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – dice Francesco Milano, istruttore nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro – tanti bambini divertiti e tanti obiettivi raggiunti con i nostri pulcini e scoiattoli. I primi hanno lavorato su schemi motori di base, ma hanno ottenuto anche dei buoni risultati anche in ambito cognitivo; gli scoiattoli in più si sono affacciati ai primi confronti con altre squadre, partecipando a tornei e manifestazioni. Un buon inizio”.

Le categorie aquilotti ed esordienti, dai 9 agli 11 anni, hanno partecipato ai campionati federali ottenendo entrambe un buon secondo posto. Queste categorie del minibasket e le categorie giovanili under hanno fatto notevoli progressi, grazie soprattutto al duo Milano-Vultaggio.

Alessandro Vultaggio, classe ’99, ex giocatore della Virtus Trapani che milita ancora oggi in serie A2, ha dato man forte al gruppo ennese ed è stato fondamentale per la crescita dei giovani cestisti ennesi.

“Alessandro è stata la ciliegina sulla torta – dice Michelangelo Milano, amministratore della Consolini Enna -. Ha portato la sua esperienza da giocatore, un ottimo comunicatore ed i ragazzi hanno fatto tesoro di quanto visto nei vari allenamenti”.

Da registrare il titolo regionale Libertas, vinto dall’Under 16, i prestiti di Latragna Gabriele, Sacco Andrea e Barbarino Dario nell’Invicta Caltanissetta, società che ha apprezzato qualità e sacrifici dei ragazzi. Per non dimenticare le convocazioni ai raduni regionali federali di Scriffignano Alessandro (classe 2008) e Lorenzo Tosatti (classe 2010).

Un anno da incorniciare ma sicuramente una spinta per la società ennese che, sicuramente, avrà tante novità per la prossima stagione sportiva.