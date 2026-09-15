Enna, Consiglio comunale unanime sulla climatizzazione delle scuole

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Il Consiglio comunale di Enna ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri, l’ordine del giorno sulla climatizzazione e l’adeguamento degli edifici scolastici alle alte temperature, presentato e illustrato da Laura Alvano, consigliera comunale dei Giovani Democratici.

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La proposta è stata lanciata a livello regionale dal PD Sicilia su iniziativa dell’On. Valentina Chinnici. Il caldo interessa sempre più spesso anche i mesi di apertura e chiusura dell’anno scolastico, rendendo difficile trascorrere diverse ore in aula e svolgere regolarmente le lezioni.

L’ordine del giorno chiede alla Regione Siciliana di individuare le scuole prive di sistemi adeguati di climatizzazione, quantificare le risorse necessarie e predisporre un piano straordinario di interventi. La richiesta è di prevedere uno stanziamento specifico già nella prossima variazione di bilancio regionale, assegnando i fondi alle istituzioni scolastiche sulla base delle esigenze rilevate.

Nel suo intervento, Alvano ha spiegato che la proposta non si esaurisce nell’acquisto di condizionatori. Gli interventi dovranno tenere conto delle caratteristiche degli edifici, privilegiare impianti ad alta efficienza e prevedere, dove tecnicamente possibile, l’integrazione con fotovoltaico e altre fonti rinnovabili, per contenere consumi e costi.

Durante la discussione, l’assessora alla Pubblica Istruzione Marinella Adamo, anche dirigente scolastica, ha riferito che l’amministrazione si sta già muovendo sul tema.

«Non possiamo chiedere a studenti e insegnanti di sopportare il caldo in aula ogni anno», dichiara Fabio di Natale, segretario dei Giovani Democratici di Enna. «Laura ha ottenuto il sostegno di tutto il Consiglio su una richiesta precisa. Ora spetta alla Regione prevedere le risorse necessarie».

Il testo chiede inoltre procedure semplici e tempi certi per l’assegnazione e l’utilizzo dei finanziamenti, con il coinvolgimento degli enti competenti sugli immobili quando gli interventi riguardano strutture e impianti.

Il sindaco e la giunta sono impegnati a trasmettere l’ordine del giorno alla Presidenza della Regione, all’Assemblea Regionale Siciliana, all’assessorato regionale all’Istruzione e ai presidenti dei gruppi parlamentari dell’ARS.