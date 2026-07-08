Enna, Consiglio comunale su ex ASU e Garante disabilità

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La prossima seduta del Consiglio comunale di Enna si terrà lunedì 13 luglio 2026, alle ore 18, presso i locali di Sala Euno.

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Cinque i punti inseriti all’ordine del giorno. In apertura è prevista la lettura e approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio comunale numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 2026.

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A seguire sarà discusso un ordine del giorno inerente la problematica del personale ex precario ASU part time del Comune di Enna e di altri 60 Comuni, per un totale di circa 900 lavoratori in tutta la Sicilia, con oneri finanziari a carico dei Comuni.

Tra i punti previsti anche l’individuazione dei componenti della Commissione Toponomastica, con comunicazione del presidente, e lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale” – “FUA Caltanissetta”, tra i Comuni di Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino, per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027. Sul punto è prevista anche l’elezione dei consiglieri dell’Unione dei Comuni.

In chiusura, il Consiglio comunale sarà chiamato alla nomina del Garante della persona con disabilità.