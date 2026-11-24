Enna, Consiglio comunale il 30 novembre: in aula bilancio, elettori fuorisede e futuro delle aree interne

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Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi lunedì 30 novembre, alle ore 18, nella Sala Euno. Quattro i punti iscritti all’ordine del giorno, tra cui la variazione al bilancio di previsione, una mozione sugli elettori fuorisede e un confronto sul futuro delle aree interne della Sicilia.

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Sarà, in particolare, discussa una mozione riguardante l’istituzione di un elenco comunale degli elettori fuorisede, accompagnata da una campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

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Al centro dei lavori anche il futuro delle aree interne della Sicilia, con particolare attenzione ai servizi e alle infrastrutture. Il Consiglio sarà chiamato a confrontarsi su tre questioni: il completamento della Nord-Sud, la difesa della sanità pubblica e il rilancio delle imprese e dell’agricoltura.

L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda la decima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento unico di programmazione (DUP) relativo allo stesso triennio.